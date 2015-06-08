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"اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

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"اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة "اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة
ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، بعد اعتمادها من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أمس الأحد، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 64.32%.

وأعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية، حصلت على المركز الأول فى الإعدادية العامة بنسبة 81.48%، تلتها إدارة الرحمانية التعليمية بنسبة 78.31%، وجاءت فى المركز الثالث إدارة شبراخيت التعليمية بنسبة 76.72.

وفى الإعدادية المهنية، حصلت إدارة رشيد التعليمية على المركزين الأول بنسبة نـجاح 92.61%، كما جاءت فى المركز الثانى إدارة إدكو التعليمية بنسبة نـجاح 90.41%، وفى المركز الثالث حلت إدارة الدلنـجات التعليمية بنسبة نـجاح 85.43%.

نتيجة القطاعات الإعدادية للبحيرة القطاعات المركزية اضغط هنا

نتيجة القطاعات الإعدادية للبحيرة القطاعات الخارجية اضغط هنا

- محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.51%

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