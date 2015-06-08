حركة 6 إبريل: مستمرون فى الحشد لإضراب "يوم واحد" الخميس

قال محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة مستمرة فى حشدها لدعوة الإضراب، المقرر لها يوم الخميس 11 يونيو الجارى لمدة يوم واحد، من خلال توزيع بيانات لدعوة المواطنين للإضراب، علاوة على حشد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى للانضمام للدعوة.

وأوضح نبيل، لـ"اليوم السابع"، أن الحركة علمت من خلال وسائل الإعلام عن انضمام 30 ألف عامل من بورسعيد لدعوة الحركة، مؤكداً أن الحركة لم تنسق مع أى من الكيانات أو النقابات للانضمام للدعوة، لافتًا إلى أن الحركة ترحب بأى كيان أو أفراد ينضموا لدعوتهم.

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