مجهولون يقطعون طريق بنى سويف ـ الفيوم بالإطارات المشتعلة

قطع مجهولون، منذ قليل، الطريق الزراعى "بنى سويف ـ الفيوم"، بالقرب من قرية معصرة نعسان، التابعة لمركز إهناسيا، باستخدام إطارات السيارات المشتعلة.

وكانت إدارة شرطة النجدة ببنى سويف، قد تلقت بلاغًا بقيام مجهولين بإشعال النيران فى إطارات السيارات المستعملة وإلقائها فى نهر الطريق الزراعى بنى سويف ـ الفيوم، ما أدى لقطع الطريق وتوقف حركة مرور السيارات، إلا أنه تم إخماد النيران وإعادة حركة مرور السيارات على الطريق.

وتقوم حاليًا قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثًا عن الجناة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.