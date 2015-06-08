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هاشتاج "UCLFinal" يحصد 834 مليون مشاهدة على تويتر خلال نهائى دورى الأبطال

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حصد هاشتاج "UCLFinal" 834 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريقى، برشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، أمس الأول السبت، والتى انتهت بفوز الفريق الإسبانى بالبطولة وتحقيق الثلاثية للمرة الثانية فى تاريخه.

ورصد حسابا " twitter sports" و"twitter data" على تويتر، إحصائيات الهاشتاج خلال مباراة نهائى دورى الأبطال، والذى حظى بمتابعة كبرى من جانب رواد الموقع.

كما أبرز الحسابان أكثر اللاعبين ذكرا على تويتر خلال 90 دقيقة من عمر المباراة، إذ جاء اللاعب "نيمار" على رأس قائمة لاعبى برشلونة، يليه "ليونيل ميسى" ثم "لويس سواريز"، فى حين جاء "أندريا بيرلو" فى المركز الأول للاعبى فريق اليوفنتوس الأكثر ذكرا على تويتر خلال عمر المباراة، يليه اللاعب "فيدال" ثم اللاعب "ألفارو موراتا".

وأوضح الرصد أكثر اللحظات التى أثارت حديث رواد موقع تويتر خلال عمر المباراة، والتى جاء على رأسها لحظة تسجيل اللاعب نيمار للهدف الثالث لفريق برشلونة قبل صافرة الحكم لإنهاء المباراة، يليه لحظة نهاية المباراة بإعلان فوز فريق برشلونة ببطولة دورى أبطال أوروبا، ثم لحظة تسجيل اللاعب "موراتا" لهدف التعادل لفريقه اليوفنتوس، خلال الشوط الثانى من عمر المباراة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


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