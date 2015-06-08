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المنتخب لـ في الجول: محمد صلاح عانى من حالة إعياء

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المنتخب لـ في الجول: محمد صلاح عانى من حالة إعياء المنتخب لـ في الجول: محمد صلاح عانى من حالة إعياء

تعرض محمد صلاح جناح فيورنتينا ومنتخب لحالة إعياء أدت إلى وجود سيارة إسعاف لمتابعته بعد تناوله للطعام خلال معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة مالاوي وديا يوم الأثنين.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر الاستعدادي لخوض أولى المباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا.

وقال علاء عبد العزيز مدير لـFilGoal.com أن صلاح شعر بحالة من الإعياء بسبب نزلة برد في المعدة على الأرجح بعد تناوله الطعام خلال المعسكر.

وتم نقل اللاعب للمستشفى وتم منحه بعض الأدوية وتعافى بعدها ليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات اليوم بدون مشاكل.

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فيديو اليوم السابع

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