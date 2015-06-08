ضوابط جديدة لسفر المرأة بمفردها

أبلغ مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء سليمان اليحيى «الرياض»، أنهم ماضون قدماً في وضع ضوابط جديدة لتحديد صلاحيات سفر المرأة وتسهيل اجراءاتها من دون إذن ولي أمر، بحيث لا يحدد العمر وإنما تحدد ماهية الخروج وأسباب السفر، موضحاً أن «إجراءات سفر المرأة من دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية لكن هناك عدد من الجهات المعنية بالأمر مثل وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات».

وذكر أن «أي خطاب يردهم من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فوراً، حيث إن التوجيهات تحث على التطوير في الأنظمة ومواكبة الدول المتقدمة، والتسهيلات واردة والجوازات ماضية في التطوير لجميع خدمات الجوازات».

وزاد: «الجوازات تدرس مع وزارة العمل على منع أي مقيم يتغيب من كفليه أو من يصدر بحقه أمر خروج نهائي من الدخول إلى المملكة، وذلك تأسيا بالقرار الجديد القاضي بمنع إدخال المملكة من يعطيه كفيله خروجا وعودة ومن ثم لا يعود لنفس الكفيل»، مؤكداً أن هذا سيسهم في تقليل السوق السوداء في المملكة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي المقام صباح الأمس بنادي ضباط قوى الأمن على خلفية تدشين حملة «جوازك هويتك» التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات والرامية إلى أهمية التوعية بالمحافظة على جواز السفر، وتستمر هذه الحملة لمدة شهرين.

دراسة تقضي بمنع دخول الوافد المتغيب عن كفليه إلى المملكة

كشف اللواء اليحيى، أن أكثر من 4952 شخصاً فقدوا جوازات سفرهم خلال ثمانية أشهر و20 يوماً داخل المملكة، بينما بلغ عدد من فقد جوازه خارج المملكة 547 شخصاً، مشيراً إلى أن الحد الأعلى للعقوبة المالية خمسة آلاف ريال والحد الأعلى للحرمان من السفر 3 أعوام وكل حالة لها ظروفها.

بينما بلغ عدد الأشخاص الذين سافروا إلى دول غير مصرحة بحسب أنظمة وقوانين المملكة هم 3285 شخصاً.

وذكر مدير عام الجوازات، أنه تم تمديد فترة استلام الجواز من شهر إلى 90 يوماً وفي حال تأخر طالب الجواز عن المدة المحددة سيتم اتلاف جواز سفره، وقد اتلفت إدارة الرياض منذ بداية العام الهجري نحو 300 جواز لم يحضر طالبوها لاستلامها.

وأكد أن الجوازات فعلت خاصية الدردشة الفورية عبر البريد الالكتروني مع المواطنين بحيث يتم الجواب السريع على أي استفسار يردهم من المواطنين، فالدولة حريصة كل الحرص على تسهيل جميع اجراءاتها، كما أن لديهم العديد من وسائل التوعية و وسائل إعطاء الاقتراحات وحتى يتم تجنب الشكاوى الكيدية يطلب الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بطاقة بلاستيكية تغني عن حمل جواز السفر في كل مكان

ولفت إلى وجود تواصل بين وزارتي الداخلية والخارجية لتسهيل اجراءات السفر والتأشيرات بين المملكة وبين الدول الأخرى، كما أن هناك خططاً لعملية تطوير الجواز واختصار الاجراءات بيننا وبين دول مجلس التعاون وبعض الدول الأخرى سترى النور قريبا بإذن الله.

وقال اللواء اليحيى، إن هناك دراسة في اولى مراحلها حول إصدار بطاقة بلاستيكية مرافقة للجواز تكون بديلة له بحيث تكون مع الشخص للتعريف بنفسه في المحلات وتنفيذ الخدمات الأخرى حتى لا يضطر الشخص إلى حمل جوازه معه.

وقال خلال إجابته على أسئلة الصحافيين، إن مدة وصلاحية الجواز السعودي في الدخول إلى الدول العربية ثلاثة أشهر وفي الدول الأوربية ستة أشهر. وأضاف: «الآن متاح لأي مواطن أن يجدد جوازه حتى إن كانت صلاحيته تمتد إلى 12 شهرا حتى يتمكن من أخذ التأشيرات التي يحتاجها والسفر بجواز ساري المفعول لمدة طويلة».

ولفت اللواء اليحيى إلى أنه بإمكان المواطن إعادة طباعة جوازه مجانا في حال وجود ملاحظات على الطباعة، كما يمكن أن يعيد تعيين الصورة الشخصية من خلال الخيارات المتاحة، وأن الغرامات المالية في حال فقدان الجواز تتراوح بين 1500 وعشرة آلاف ريال ولكن يتم تطبيق الحد الأدنى في المرة الأولى ويختلف الوضع في الثانية والثالثة ولدينا من فقد جوازه 6 مرات.

من جهة أخرى، أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد السعد، أن الجوازات تقوم بهذه الحملة سنويا مع بداية الإجازة الصيفية وتستهدف المواطنين خصوصا الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة وتعمل على توعيتهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر وحثهم على التخطيط السليم للسفر بوقت كاف.