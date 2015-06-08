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وفاة أربعة أطفال سعوديين إثر تسممهم في إيران

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وفاة أربعة أطفال سعوديين إثر تسممهم في إيران وفاة أربعة أطفال سعوديين إثر تسممهم في إيران

    توفي أربعة أطفال سعوديين وأصيب 14 شخصاً بينهم مواطنون أمس الأحد، إثر تعرضهم لحالة تسمم في فندق بمدينة مشهد الإيرانية.

وقال قريب لأحد الأطفال المتوفين ل»الرياض» إن مبيداً حشرياً كان السبب وراء تسمم الأطفال، وإن القنصل العام بالإنابة في إيران عبدالله يحيى الحمراني يتابع الحادث بشكل حثيث.

وأضاف أنه جاري إعداد تقرير عن ما حصل من قبل الفندق والسلطات المختصة في إيران، وتشير التفاصيل إلى قيام موظفي الفندق برش مبيد حشري في الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابة 14 نزيلاً في الفندق بينهم سعوديون، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وأفاد الأطباء بأن حالتهم مستقرة.

وقام مسؤولو الفندق وبأمر من السلطات بإخلاء الفندق من النزلاء بعد حادثة التسمم التي اقتصرت على الدور الرابع، حيث كان فيه السعوديون، والأطفال الأربعة الذين توفوا هم: الطفل حيدر علي قاسم، والرضيع حسين علي العوامي، والطفل حسن عبدالغني الفخر، والطفلة ديمة عبدالغني الفخر، جميعهم من سكان محافظة القطيف.

ويقف القنصل الحمراني على حالة المصابين شخصياً، وتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وجاري التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا الحادث.

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