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“أوبرا دمنهور” تقدم حفلاتها للهروب من مظاهرات 30 يونيو‎

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“أوبرا دمنهور” تقدم حفلاتها للهروب من مظاهرات 30 يونيو‎ “أوبرا دمنهور” تقدم حفلاتها للهروب من مظاهرات 30 يونيو‎
اوبرا دمنهور تقدم حفلاتها للهروب من مظاهرات 30 يونيو‎

اوبرا دمنهور تقدم حفلاتها للهروب من مظاهرات 30 يونيو‎

قرر محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور تقديم موعد حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب الى السبت 15 يونيو بدلاً من يوم الخميس 23 يونيو كما كان مقررا من قبل .

وتقوم فرقة الموسيقى العربية باحياء ذكرى الفنانين عبد الحليم حافظ و محمد الموجى , حيث تقدم الفرقة باقة من أجمل أعمال العندليب و الموجى منها: ليه تشغل بالك , صافينى مرة , يا قلبى خبى , للصبر حدود , يا مالكا قلبى , حانت الأقدار , غلطة واحدة , يا حلو صبح , حيران , يا حبيبى قولى آخرة جرحى ايه , اسأل روحك , كامل الأوصاف , الرضا و النور.

كما تستضيف الاوبرا حفل فنى لأوركسترا الحجرة بقيادة المايسترو محمد سعد الباشا يوم الأحد 16 يونيو بالاشتراك مع فرقة المصرييين و المطربة إيمان يونس , و تقدم الفرقة مجموعة من مؤلفات الموسيقار هانى شنودة منها ماشية السنيورة , أحبك لا , الحب ده إحساس , بنات كتير , ابدأ من جديد , ماما ستو … و تأتى هذه الحفلات فى إطار الفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.

الموسيقار هانى شنودة

الموسيقار هانى شنودة

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