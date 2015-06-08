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النيابة تأمر بصرف صاحب شركة سياحة لاتهامه بالعمل دون تراخيص بمصر الجديدة

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النيابة تأمر بصرف صاحب شركة سياحة لاتهامه بالعمل دون تراخيص بمصر الجديدة النيابة تأمر بصرف صاحب شركة سياحة لاتهامه بالعمل دون تراخيص بمصر الجديدة
أمرت نيابة الجديدة بصرف صاحب شركة سياحة بضمان محل إقامته وتسليم الجوازات، التى تم ضبطها والتحفظ عليها من قبل مباحث السياحة، إلى أصحابها.

وردت معلومات إلى مباحث السياحة تفيد بقيام "خالد.ع" بإنشاء شركة سياحية واسماها "المشتاقون لزيارة الرسول"، والإعلان عن فتح باب الحجز للحج لهذا العام فى الصحف.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث و تمت مداهمة مقر الشركة فى مصر الجديدة، حيث تبين عدم وجود تراخيص خاصة بالشركة، وتم التحفظ على الأوراق والمستندات، و5 جوازات سفر خاصة بالضحايا من عملاء الشركة، و4 شهادات صحية، تم إرسالها جميعا إلى المعمل الجنائى.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365

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