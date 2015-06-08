مصرع وإصابة 4 فى تصادم دراجة بخارية بتوك توك ببنى سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" على الطريق الزراعى، أمام قرية مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وكان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من العقيد محمد عبد اللطيف مأمور مركز سمسطا بحدوث تصادم بين دراجة بخارية و"توك توك" أمام قرية مازورة، ما أسفر عن مصرع محمد جمعة 18 سنة من قرية الشنطور وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزى، والتى قامت بتحويل أحدهم إلى مستشفى بنى سويف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.