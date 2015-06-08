مصرع شاب وخطيبته بعد اصطدام سيارتهما بشجرة فى الإسماعيلية

لقى شاب وخطيبته مصرعهما نتيجة اصطدام سيارتهما بشجرة بطريق معدية نمرة 6 وسط مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد رضا طلب مدير ادارة النجدة يفيد اصطدام السيارة رقم "126861" ملاكى الإسماعيلية بشجرة، ما أدى إلى مصرع شاب وفتاة كانا يستقلانها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتبين وفاة المدعو (بلال.م.ح) 24 سنة وخطيبته (آية).

تم نقل المتوفيين الى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحررالمحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.