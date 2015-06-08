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وكالة روسية: مصر ستصبح أول دولة تشترى دبابة "أرماتا" الحديثة

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وكالة روسية: مصر ستصبح أول دولة تشترى دبابة "أرماتا" الحديثة وكالة روسية: مصر ستصبح أول دولة تشترى دبابة "أرماتا" الحديثة
أكدت وكالة "سلاح روسيا" الروسية أن أول مشترى للدبابة الروسية الحديثة "تى-14 أرماتا" قد تكون ، وذلك وفقا لما صرح به عدد من المسئولين الروس فى وقت سابق.

وأشارت الوكالة الى أن الدبابة الروسية المتطورة التى ظهرت لأول مرة خلال موكب النصر فى موسكو خلال الشهر الماضى، ووفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس مانتوروف ورئيس مصنع "أورال فاجون زافود"، ستورد للخارج وستكون مصر أول دولة تمتلكها.

وأضافت الوكالة الروسية أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة تبلغ تكلفة الدبابة الواحدة حوالى 400 مليون روبل. وسيتم تقليص عملية إنتاجها للبيع فى الخارج.

بالصور..وكالة روسية تكشف تفاصيل المناورة المصرية الروسية بالمتوسط..وتؤكد: "جسر الصداقة" هدفها الرد على مناورات الناتو فى أوروبا الشرقية..والطراد "موسكو" والفرقاطة "طابا" وطائرات "إف-16" أبرز المشاركين
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