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إحباط تسلل 73 من 7 محافظات إلى الأراضى الليبية عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 73 من 7 محافظات إلى الأراضى الليبية عن طريق السلوم إحباط تسلل 73 من 7 محافظات إلى الأراضى الليبية عن طريق السلوم
تمكنت القوات الأمنية على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل والقبض على73 من 7 محافظات مختلفة، أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، محظور تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

أعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، منذ قليل، عن تسلم قسم شرطة السلوم، 73 متهما وهم ( 32 من المنيا و2 من بنى سويف و15 من أسيوط و14 من سوهاج و8 من البحيرة و1 من الدقهلية و1 من مطروح).

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، أن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعه بمعرفة إدارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

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