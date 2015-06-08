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خبير إسلامى: "القرضاوى" يسعى لتمكين الشباب "العنيف" من قيادة الجماعة

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خبير إسلامى: "القرضاوى" يسعى لتمكين الشباب "العنيف" من قيادة الجماعة خبير إسلامى: "القرضاوى" يسعى لتمكين الشباب "العنيف" من قيادة الجماعة
أكد أحمد ربيع الغزالى، القيادى الإخوانى المنشق، والخبير بالحركات الإسلامية، أن يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، هو سبب الأزمة الداخلية التى حلت بالتنظيم، موضحًا أنه ساهم فى إشعال الأزمة من خلال دعم فريق شباب الإخوان على حساب القيادات القديمة.

وأضاف الغزالى لـ"اليوم السابع"، أن القرضاوى يسعى لتمكين فريق الشباب الذى يتبنى العنف صراحة، بينما يسعى لتهميش محمود عزت، ومحمود حسين عضوى مكتب الإرشاد، حتى يتم إعادة هيكلة الجماعة من جديد، ويصبح الفريق الذى يتبنى العنف هو المسيطر بشكل كبير على الجماعة.

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