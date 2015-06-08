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"التموين": صرف 40% من السلع المدعمة للمواطنين عن الشهر الجارى

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"التموين": صرف 40% من السلع المدعمة للمواطنين عن الشهر الجارى "التموين": صرف 40% من السلع المدعمة للمواطنين عن الشهر الجارى
أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة والتجارة الداخلية، استمرار انتظام صرف السلع التموينية المُدعَّمة، لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرًا إلى صرف 40% من المقررات التموينية للمواطنين عن شهر يونيو الجارى حتى الآن، إضافة إلى تكثيف الرقابة على منافذ توزيع السلع والبوتاجاز.

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مخزون السلع التموينية المُدعَّمة يكفى احتياجات أصحاب البطاقات التموينية أكثر من 3 أشهر، وأنه يتم توفير السلع أولاً بأول وصرفها للمواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز ومنافذ التوزيع، للتأكد من انتظام صرف السلع، وضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

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