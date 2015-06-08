محامى "واقعة الحذاء" بدمياط: اعتذار الرئيس للمحامين انتصار لدولة القانون

وجه عماد فهمى المحامى بدمياط المعروف إعلاميا بمحامى "واقعة الحذاء" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اعتذاره امس لجموع المحامين بسبب انتهاكات بعض رجال الشرطة، كما ووجه الشكر لمجلس نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور ومجلس نقابة دمياط وزملائه الذين وقفوا بجانبه وساندوه فى محنته.

وقال فهمى فى تصريحات صحفية إن اعتذار الرئيس وما تلاه من اعتذار لوزارة الداخلية هو انتصار حقيقى للمواطن المصرى والمحامين وشخصه، وهو إعادة ترسيخ مبدأ احترام وسيادة القانون.

وأضاف فهمى أن الاعتذارات الصادرة لمنع التصعيد واحتواء الأزمة والتهدئة بعد أن أصبح الأمر فى يد القضاء المصرى.

وأشار فهمى إلى أن التنازل والتصالح لم يعد فى يده منفردا ولكن الأمر أصبح فى يد جموع المحامين ومجلس النقابة العام بعد أن أصبحوا شركاء فى الواقعة منذ اللحظة الأولى موضحا أن المكسب الحقيقى من هذه الواقعة هو حب وتقدير الناس الذين وقفوا بجانبه ورفضوا الاعتداء الواقع عليه.

وكانت محكمة جنح فارسكور قد أصدرت حكما أمس بمعاقبة الرائد أحمد عبد الهادى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور المعتدى بالضرب بالحذاء، على المحامى عماد فهمى بالحبس 3 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه بتهمة إساءة استغلال السلطة والتعدى بالضرب.

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