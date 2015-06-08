"الإسكان" و"الخارجية" تبحثان غدا مقترح تحرير العلاقة الإيجارية للأجانب

تناقش وزارتى الإسكان والخارجية غدا الثلاثاء مقترح المهندس ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى لتحرير العلاقة الإيجارية للأجانب وكيفية تطبيقها.

من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان أنها وجهت دعوة لوزارة الخارجية، وذلك للمشاركة فى مناقشة المقترح، الذى تقدم به المهندس ممدوح حمزة، والذى يقضى بتحرير العلاقة الإيجارية للأجانب.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إدارج المقترح على جدول أعمال اللجنة العامة، لمناقشة قانون البناء الموحد، وذلك لمناقشته غدا الثلاثاء، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان شدد على دراسة المقترح وإعداد مذكرة توضح إمكانية تطبيقه، مؤكدة أن المستشار أحمد سعد المستشار القانونى للوزير سيشارك فى اللجنة.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن الهدف من دعوة وزارة الخارجية هو مناقشة البعد الدبلوماسى لهذا المقترح وإمكانية تطبيقه على مبانى السفارات الأجنبية بالعاصمة.

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