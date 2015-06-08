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دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلاع هلال شهر رمضان

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دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلاع هلال شهر رمضان دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلاع هلال شهر رمضان
تنظم دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية من تحديد وتعيين اليوم المتمم لشهر شعبان وإعلان غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى.

ووجهت دار الإفتاء الدعوات لضيوف الحفل وتم توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى من المتوقع أن ينيب محافظ القاهرة، لحضور الحفل، كما يحضر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الشخصيات الكبرى.

وصرح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بأن تلتزم بمقررات مؤتمر جدة، والذى أقرته منظمة المؤتمر الإسلامى وقرارات مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره المنعقد فى الفترة من 30 سبتمبر إلى 27 من أكتوبر سنة 1966.

وأوضح المفتى أن المسلمين فى كل مكان مطالبون شرعا بالصوم وفقا لرؤية هلال شهر رمضان فى بلادهم، وذلك لمنع حدوث البلبلة والشقاق التى يحدثها البعض بمخالفتهم أهل البلاد والصيام بناء على رؤية دولة آخرى بدعوى عدم صحة ودقة رؤية أهل العلم فى هذه البلاد، مؤكدا مخالفة المسلم لرؤية بلده يشق وحدة المسلمين فى البلد الواحد ويزرع بذور الفرقة بينهم، الأمر الذى نهى عنه الشرع الحنيف ويرفضه جملة وتفصيلا.

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مصر 365

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