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حظك اليوم الاثنين 8- 6 -2015

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حظك اليوم الاثنين 8- 6 -2015 حظك اليوم الاثنين 8- 6 -2015

برج الحمل يوم الاثنين 8- 6 -2015


>متحدث لبق حلو العبارة ، تصغى إليه فترات طويلة دون ملل ويعمل حوله جوا ممتعا ، لكن عدائيته وأسلوبه الصريح فى توجيه الانتقادات تبعد عنه بعض الأصدقاء .

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية


>يجب على مواليد برج الحمل أن يشعر باحتياجات من حوله وخصوصا الأصدقاء إذا كان يهمه الإبقاء على أصدقاء دائميين

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 8- 6 -2015


>جذاب محبوب من الجنس الآخر عاشق حساس ، حاسة اللمس قوية لديه جدا ، الموسيقى تثير عواطف وتنقل إلى أجواء الحب والعشق ، لا يدع الطرف الآخر وشريكه فى الحب وحيدا يحيطه بالعواطف والخدمات .

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.


>الأجواء التى تعيش فيها رائعة ورومانسية حالمة يحسدك الآخرون عليها، فاحذر الحاسدين .

3- حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>يملك موهبة لا تضاهى فى فن الإقناع يساعده فى ذلك حديثه الجذاب الذى لا تستطيع أن تصمد أمامه طويلا ،ويمكن أن يكون بارعا فى المعاملات التجارية أو مهنة الصحافة ، وحيث إن التركيز لمدة طويلة يرهقه، وينجح فى الأعمال التى تحتاج للكلمة أو القلم مثل أن يكون كاتبا - سياسيا – أستاذا

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين


>شخصية ناجحة ومذهلة فى مجال العمل ومشهورة، يحسدك زملاؤك فى العمل كثيرا ، وعلى مستوى العلاقات العاطفية فأنت محور اهتمام ممن حولك، والمعجبات يتساقطون حولك ،ولكنك فى سبيل الحصول على حب العمر تنتظر.

4-حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>حكيم يتجنب الأخطار التى قد تعترضه يكره الخسارة والفشل لا يتجه إلى الشىء مباشرة ، يتقدم بثبات وثقة ويرفض أن يستسلم و يستوعب الأشياء بسهولة ، من عيوبه أنه متشائم كبير يستسلم لأخطائه بدلا من أن يحاول مرة أخرى ، خيالى وعنده فضول لا يضاهى لمعرفة الماضى وكشف أسراره ، يحب المزاح والضحك .

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية


> شخصية غير مقبلة على أى شئ يحسب كل خطة وهذا يخسره كثيرا ، وبرغم شخصيته هذه نجده فى بعض الأحيان مرحا، فى النهاية شخصية متقبلة.

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الاثنين 8- 6 -2015


>يحب أصحاب برج الأسد ارتداء الملابس غالية الثمن والظهور بمظهر حسن، اهتمامه الأول بنفسه ومشكلته الأولى ذاته، يكره الانفراد وبحاجة دائمة إلى الناس ليحوطونه بالمحبة والإطراء والإعجاب ، عيوبه طباعه العصبية وغروره الكبير والثقة الشديدة بالنفس .

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية


>يعرفك الجميع بالغرور والكبرياء ، ولكنك فى الغالب تحاول استمالة من يحيطك لتكمله هذا الشعور بالكبرياء ، علاقاتك العاطفية متذبذبة نتيجة للثقة الشديدة فى نفسك والتنى تنقلب ضدك دائما .

6- حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>مولود برج العذراء دقيق فطن حذر دائما، متحفظ وكتوم يكره الفوضى والتدفق بالعاطفة ، حسناته فى مجال العمل لا تحصى فهو يبرع فى جميع المهن التى تتطلب الحسابات والتصحيح والتحضير والترتيب والصبر والدقة .

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية


>ناجح فى عملك إلى أفصى حدود أغتنم الفرص للترقى، لكنك مختلف فى علاقتك العاطفية وهى علاقة يلفها الغموض ، وتزيد من التوترات بينك وبين الحبيب

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 8- 6 -2015


>متكلم ناجح يحتكر الحديث كله أيضا مستمع لبق يصغى إلى محدثه باهتمام ولباقة ، يحب أن يكون محبوبا للجميع ، ويكره الخصام والأجواء المتوترة ، لا يستطيع أن يبقى فى مكان واحد مدة طويلة فالميزان برج هوائى يهوى التنقل والحركة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية


>شخصيتك الهوائية لا تستطيع أن تمنحك الاستقرار سواء فى العمل أو الحب ، حاول التركيز قليلا حتى تستمع أكثر .

8- حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>يستطيع أن يكون إنسانا مؤثرا وعاطفيا ، مخلص كثيرا لأصدقائه وقد يفعل أى شئ لأجلهم ، خطيب ناجح فجاذبيته تتغلغل فى الجمهور وتؤثر فيهم .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية


> أصحابك يعتمدوا عليك فى تسيير أمورهم ومشاكلهم وهذا يعطيك قدرا كبيرا فى المجتمع الذى تعيش فيه لأنك مؤثر ومهم لمن حولك.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 8- 6 -2015


>يكره أن يعيش وحيدا ، لكنه لا يسامح من أساء لصداقته لا يهرب من مبارزة أو معركة ، كما أنه لا يطلب العون والمساعدة من أحد ، مولع بالسفر والتنقل ومن النادر أن يستقر فى مكان واحد ، صاحب روح خفية ومرحة

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.


>أسفارك وتنقلاتك تعطيك مزيدا من الخبرات والمعلومات تجعلك محور تجمعات الأصدقاء، ولكن يخشى الطرف الآخر الاقتراب منك نتيجة لعدم تركيزك فى أمور الحب والغرام.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 8- 6 -2015


> يظن البعض أنه بارد الطباع ويحسب لكل شىء حساب ، ربما يكون ذلك صحيحا ، لأنه لا يعرف بالفعل حقيقة مشاعر الآخرين ، قوى الشخصية مخلص أمين باستطاعته أن يفرق على الآخرين احترامه وتحقيق النجاح لنفسه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين


>أنت شخصية جادة ومحترمة تقوم بأعمالك على أكمل وجه وشخصيتك القوية تجعلك جاذبا للطرف الآخر .

11- حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>دائما ما ينظر إلى المستقبل بينما الباقون يلتهون بالساعة الحالية وفى نظره العالم إلى الأمام ولذلك يساء فهمه فى أغلب الأحيان بأنه غير مهتم .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.


>شخصية لها نظرة مستقبلية ويمكن الاعتماد عليها فى رسم الخطط ، وقد يعتبره البعض شخصية غير مستقرة نفسيا ولكنه عكس ذلك.

12- حظك اليوم يوم الاثنين 8- 6 -2015


>باستطاعته قراءة الأفكار ومعرفة ما سيحدث يجارى التيار حسب مزاج كواليد برج الحوت الذين ينتمون لعائلة الأسماك وفى مجارات تيار الحياة يجد الإنسان سعادته وراحته النفسية .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية


>صفاته المحبة والمائية تجعل منه محب كالفراشة ، لكنه فى بعض الأحيان يظهر عكس ذلك ويهجم على الفريسة مثل أسماك القرش .

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