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الزمالك يكشف اسم صفقتين و: الـ15 الآخرين مفاجأة

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الزمالك يكشف اسم صفقتين و: الـ15 الآخرين مفاجأة الزمالك يكشف اسم صفقتين و: الـ15 الآخرين مفاجأة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام الاتفاق مع الاتحاد السكندري لضم مهاجم الفريق محمد حمدي إلى جانب نجاح المفاوضات مع المصري لأجل محمد عادل جمعة.

وكان FilGoal.com قد انفرد بتقديم الزمالك عرضا رسميا لضم مهاجم الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ولفت أداء محمد عادل جمعة ظهير المصري أنظار الزمالك لتبدأ المفاوضات مع المصري وتتم بنجاح حسبما أكد مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور: "نجحنا في إتمام انضمام محمد حمدي الاتحاد السكندري ومحمد عادل جمعة من المصري".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة TEN "ومتبقي 15 صفقة ستكون مفاجأة للجميع".

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الفوز على سانجا باليندي 3-1. (طالع التفاصيل)

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