مرتضى منصور: غاضب من عيد وكوفي واحتفال قمر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه غاضب من لاعبي الفريق أحمد عيد عبد الملك ومحمد كوفي وخالد قمر.

وجاءت تصريحات منصور عقب فوز الزمالك على سانجا باليندي في إياب الدور الثاني من دور الـ16 في الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح منصور عبر قناة TEN "شعرت بالقلق في المباراة مرتين. خلال الدقائق الأخيرة وفي الشوط الأول".

وتابع "سبب قلقي هو العصبية الزائدة من لاعبي الزمالك. لهذا أنا غاضب من أحمد عيد ولست راضيا عن المشهد الذي ظهر فيه يعترض على الحكم.. وكذلك محمد كوفي".

تدخل سريع

وكشف مرتضى "تحدثت مع هاني زادة وأحمد جلال إبراهيم المتواجدان في أرض الملعب. طلبت منهم نزول غرفة خلع الملابس والتحدث مع اللاعبين رغم أن هذا ليس دورنا. لكن كان علينا أن نتحرك".

وأضاف "طلبت منهما أن يلزما اللاعبين بألا يقترب أي منهم من الحكم بمتر كامل".

وأكمل "أريد مظهر لاعبين لا بلطجية!".

خالد قمر

وعن احتفال خالد قمر الذي سجل هدفا وطالب ووضع يديه على أذنيه، عقب مرتضى "هذا المنظر يجب ألا يظهر أبدا في الزمالك".

وتابع "لم أعرف أصلا إلى من يشير. لا يوجد أحد في المدرجات والزمالك والإدارة والجميع دعموه. هذا المشهد يجب ألا يتكرر".