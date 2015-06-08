الاردن يطالب بتكثيف الجهود لإحياء عملية السلام بين اسرائيل وفلسطين

طالب العاهل الاردني عبد الله الثاني بتكثيف جهود مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، للعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام استئناف المفاوضات، استنادا إلى حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء ملك الاردن عبد الله الثاني اليوم الاحد مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرز، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة، بحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وأكد العاهل الاردني ، خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع بلجيكا في مختلف المجالات، وبما يعزز أسس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وآليات التعامل مع مختلف التحديات، خصوصاً الجهود المبذولة لمكافحة خطر التنظيمات الإرهابية، وتحقيق السلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

من جانبه ،أعرب الوزير البلجيكي عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع المملكة والنهوض بها في مختلف المجالات، مثمناً الدور الذي يقوم به الأردن و الملك عبد الله الثاني في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

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