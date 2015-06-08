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الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفير المصرى لدى اليمن

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الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفير المصرى لدى اليمن الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفير المصرى لدى اليمن
استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، فى مكتبه اليوم بمبنى الأمانة العامة بمدينة الرياض، الدكتور يوسف الشرقاوى سفير جمهورية العربية لدى الجمهورية اليمنية.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما تم بحث الأوضاع فى اليمن والجهود التى تبذل لاستئناف العملية السياسية السلمية، ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية للشعب اليمنى.

أمين الجامعة العربية يستقبل رئيس اليمن الجنوبى الأسبق على ناصر محمد
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