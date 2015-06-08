مقتل حوثيين إثر انفجار قنبلة استهدفت دورية عسكرية تابعة لهم

أفادت مصادر صحفية يمنية اليوم الأحد بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن المقاومة الشعبية ألقت قنبلة يدوية على دورية عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة الكورنيش بالقرب من القلعة التاريخية بالحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى دون تحديد عددهم.

وتشن المقاومة الشعبية في الحديدة هجمات مسلحة بين فترة وأخرى على مواقع للحوثيين، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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