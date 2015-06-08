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داعش يحرق مدنيا من القومية التركمانية شمال بعقوبة

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داعش يحرق مدنيا من القومية التركمانية شمال بعقوبة داعش يحرق مدنيا من القومية التركمانية شمال بعقوبة
أعلن رئيس مؤسسة إنقاذ التركمان اليوم الأحد أن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اختطف مواطنا تركمانيا وحرقه فى ناحية قره تبه (120 كلم شمال شرق بغداد).

وقال على البياتى لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) "شن عناصر تنظيم داعش هجوما بالصواريخ وقذائف الهاون ليل السبت/الاحد على ناحية قره تبه واقتادوا مواطنا تركمانيا معهم وعثر عليه اليوم مقتولا ومحروقا فى سيارته".

وأضاف البياتى أن "ناحية قره تبه يقطنها غالبية تركمانية بالإضافة إلى عرب وأكراد".

وعلى جانب آخر، أفاد مصدر أمنى اليوم بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا فى قضاء الطوز اسفرتا عن جرح 4 مدنيين ووقوع اضرار مادية.

وقال مصدر فى شرطه قضاء الطوز لـ(د.ب.أ) "انفجرت عبوة ناسفة فى قضاء الطوز وبعد عشر دقائق انفجرت عبوة ثانية ما أدى إلى جرح 4 مدنين بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى طوز العام لتلقى العلاج".
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