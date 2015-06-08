غدا..اسرائيل تفتح معبرى كريم ابو سالم وبيت حانون مع قطاع غزة

قررت اسرائيل فتح معبري كرم ابوسالم وبيت حانون مع قطاع غزة صباح غد الاثنين كالمعتاد بعدما تم اغلاقهما اليوم الاحد بسبب اطلاق صواريخ من القطاع ليلة امس السبت.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الالكتروني ان وزير الدفاع موشيه يعالون اتخذ القرار الخاص بفتح المعبرين.

كان مسلحون فلسطينيون أطلقوا صاروخا واحدا على الاقل على جنوب إسرائيل ليلة امس السبت في ثالث حادثة من نوعها خلال عشرة أيام

وردا على اطلاق الصاروخ ، شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأحد غارة جوية على غزة استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس .

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