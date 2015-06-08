فيتو وزاري ضد الهواتف الذكية في الامتحانات

عممت وزارة التربية والتعليم قراراً جديداً ينظم وجود الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لدى الطلبة في أوقات الامتحانات، وذلك في محاولة لمنع محاولات الغش التي أضحت تحمل الطابع التكنولوجي مع التطورات الحياتية والأجهزة الحديثة.

وعقدت المناطق التعليمية بما فيها منطقة رأس الخيمة التعليمية، لقاء مع منسقي الامتحانات في المدارس التي تخضع للامتحانات التحريرية (من الصف السادس وحتى الثاني عشر)، من التعليم العام والخاص، ومراكز تعليم الكبار والدراسات المنزلية، تم خلاله عرض تفاصيل القرار بكل بنوده وضوابطه والعقوبات وآليات التنفيذ، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحضور، وذلك لضمان التزام الجميع بتطبيق القرار ومحاربة الغش بكل أشكاله خصوصاً الإلكتروني.

ونص القرار على منع حمل الطلبة للهواتف الذكية أو أي أجهزة إلكترونية أو برنامج أو تطبيق مهما كانت خصائصه، أثناء أداء الامتحان، وكذلك بالنسبة لأي عضو من أعضاء لجان الامتحانات داخل قاعة الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة ومراكز طباعة الامتحانات.

مخالفة الطالب

وعن العقوبات التي تلحق بالطالب إذا تم ضبطه في حالة الغش عبر الهاتف الذكي، أو حتى مجرد حمله للهاتف الذكي خلال الامتحان، فإنه يتم حرمانه من المادة ورصد درجة صفر في خانة امتحان الفصل، وإخطار ولي الأمر وتنبيهه بالإجراء المتخذ في حالة تكرار المخالفة، مع الاحتفاظ بالأجهزة والوثائق التي تم ضبطها مع تقرير اللجنة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم حرمان الطالب من الامتحانات في جميع المواد خلال الفصل الدراسي.

وأخطر القرار جميع العاملين في لجان النظام والمراقبة والملاحظة في قاعات الامتحانات والعاملين في مراكز رصد الدرجات ولجان المطابع المركزية، بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، في حال لم يتم الالتزام بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوثائق الامتحانية بسرية تامة، بما يضمن كل الإجراءات المنظمة لها وتوثيقها. وكذلك الأمر بالنسبة لأي مخالفات طلابية أخرى، مثل الاعتداء السلوكي أو اللفظي على أحد العاملين في مقر الامتحانات أو أحد زملائه داخل اللجنة، والتهديد من قبل الطالب لأحد العاملين أو الطلاب في اللجنة، والإتلاف المتعمد للورقة الامتحانية.

لائحة سلوكية

وفي حالة ضبط أي محاولة للاعتداء الجسدي على أحد العاملين في اللجنة، بناء على تقرير رسمي، يتم حرمان الطالب من جميع المواد الدراسية في هذا الفصل، وتطبق عليه لائحة الانضباط السلوكي للطلبة في المجتمع المدرسي. أما في حالة ضبط طالب يقوم بأداء الامتحانات بدلاً من طالب آخر، فإن الطالب يحرم من امتحان المادة ويرصد له صفر، وفي حالة كان الشخص المنتحل لشخصية الطالب من غير الطلبة المسجلين في نظام البيانات، يتم تحويل التقرير إلى الشؤون القانونية.