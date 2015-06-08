نهيان بن زايد يفوز بجائزة العمل الإنساني لدول »التعاون«

فاز سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الرابعة. كما فاز الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي مستشار حكومة عجمان لشؤون البيئة الأمين العام لجمعية الإحسان الخيرية بجائزة المؤسسة الأهلية الخليجية المتميزة ممثلا للجمعية.

وأشار البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة إلى أنه وبرعاية من الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين سيتم تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015م يوم الأربعاء المقبل.

ولفت إلى أن الجائزة في دورتها الرابعة منحت لكل من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مدير عام مؤسسة الملك فيصل العالمية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بمؤسسة الملك فيصل العالمية من المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية من دولة الإمارت والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من مملكة البحرين والدكتور عبدالله المعتوق مستشار أمير دولة الكويت للشؤون الإنسانية بالديوان الأميري من دولة الكويت والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية من دولة قطر وسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان من سلطنة عمان، في حين سيتم تكريم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي مستشار حاكم عجمان للشؤون البيئية الأمين العام لجمعية الإحسان الخيرية بجائزة المؤسسة الأهلية الخليجية المتميزة ممثلا لجمعية الإحسان الخيرية بإمارة عجمان.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة ولأول مرة عن تخصيص جائزة للشركة الخليجية المتميزة الداعمة للعمل الإنساني وفاز بها الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بمملكة البحرين ممثلا عن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وجائزة أخرى لشخصية العام الخليجية الداعمة للعمل الإنساني في منظمات الإعاقة وفاز بها الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فوز سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية السعودية للجبيل وينبع بجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي «فئة الهيئات الحكومية».