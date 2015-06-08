محمد بن حمد الشرقي يكرم جمعية الفجيرة الخيرية

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أمس في مكتبه بالديوان الأميري، سعيد محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية وأعضاء مجلس الإدارة تقديرا لجهود الجمعية في مجال العمل الخيري والإنساني ومشاريع التنمية في الفجيرة.

وأثنى سمو ولي عهد الفجيرة على ما تقوم به جمعية الفجيرة الخيرية من برامج عمل لدعم الأسر المحتاجة في المجال الخدمي والتعليمي فضلا عن رعاية الأيتام وكفالة الأسر الفقيرة، مشيدا بتجربة الجمعية في مجال مشاريع تأهيل الأسر المنتجة وما أنجزته من علاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة خدمة لرسالة الجمعية في العمل الخيري والإنساني.

وأبدى سموه دعمه الكامل لإنجاح عمل الجمعية، داعياً إلى تعزيز ثقافة التكافل في مجتمع الفجيرة والمساهمة في العمل التطوعي الخيري في الجمعيات الخيرية بما يدعم جهودها وتطورها ومواصلة عطائها.

مشيرا إلى أن تكريم أعضاء جمعية الفجيرة الخيرية اليوم جزء من ثقافة إماراتية تقدر أصحاب الأيادي البيضاء على التزامهم بالمسؤولية الإنسانية تجاه المحتاجين. وتقدم سعيد محمد الرقباني باسمه وباسم مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بالشكر لسمو ولي عهد الفجيرة وتقديره لتكريم سموه، معتبرا توجيهات سموه لأعضاء الجمعية دليل عمل في الفترة المقبلة.

وأكد الرقباني أن نجاح الجمعية في أعمالها خلال سنوات تأسيسها ومواصلة دورها في خدمة المحتاجين يعود للدعم الكامل الذي تلقته من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومساندة سمو ولي عهده لأعمال الجمعية ونشاطاتها ودعم جهود تطويرها. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.