منصور بن زايد: التعليم يتصدر أولويات قيادتنا

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس احتفال مدارس «الإمارات الوطنية» بتخريج الدفعة الثامنة من طلبة الصف الثاني عشر وعددهم 131 طالباً وطالبة من مجمع مدارس «محمد بن زايد» و«أبوظبي» و«العين».

وأكد سموه أن التعليم يأتي في صدارة الأولويات الوطنية لقيادتنا الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأوضح سموه أن تطوير التعليم في الدولة يرتكز على ثوابت تجعل منه نظاماً يجمع بين الهوية الوطنية وقيم مجتمع الإمارات وتقاليده من جهة ويعزز في الوقت ذاته من الانفتاح على التطور العلمي الذي يشهده القرن الواحد والعشرين.

نموذج رائد

من جانبه أكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مدارس الإمارات الوطنية» أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمسيرة «مدارس الإمارات الوطنية» جعلت منها نموذجاً وطنياً رائداً في التعليم.

حضر الحفل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وعلي بن سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وأمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ووكلاء وزارة شؤون الرئاسة وعدد من القيادات التعليمية والتربوية العليا بالدولة وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة التدريس في المدارس وأولياء أمور الخريجين.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشركاء الاستراتيجيين والطلبة المتميزين وأولياء أمورهم.

معرض المبتكرين

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان معرض المبتكرين الذي ضم عدداً من المشاريع الطلابية المبدعة في مختلف المجالات، وألقى الدكتور كينيث فيدرا مدير عام «مدارس الإمارات الوطنية» كلمة قال فيها إن «مدارس الإمارات الوطنية» تسعى دوماً إلى تطوير مجالات التعليم والابتكار في التدريس. وألقت الطالبة مريم الحميري كلمة نيابة عن زميلاتها الخريجات فيما ألقى الطالب محمد القمزي كلمة نيابة عن زملائه الخريجين أشادا فيها بجهود المدارس في إعدادهم وتأهيلهم علمياً وفكرياً وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.