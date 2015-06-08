تقارير - المغرب فازت بتنظيم مونديال 2010.. والفيفا منحته لجنوب إفريقيا

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن المغرب هي من فازت بالتصويت من أجل تنظيم مونديال 2010، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منج جنوب إفريقيا شرف التنظيم.

وفازت جنوب إفريقيا بشرف تنظيم مونديال 2010 بعد الحصول على 14 صوتا خلال عملية التصويت التي جرت في مقر الفيفا بزيورخ عام 2004 مقابل 10 أصوات للمغرب. ولم تحصل مصر على أي صوت.

وقال البوتسواني إسماعيل بامجي عضو للجنة التنفيذية للفيفا أنه تحدث مع زملائه الـ23 عقب التصويت لاختيار منظم مونديال 2010.

وقال بامجي لصحيفة "صنداي تايمز": "تحدثنا بعد التصويت لنعرف إلى من ذهبت الأصوات. بحكم أننا زملاء".

وتابع "ووجدنا أن المغرب كان من المفترض أن تفوز بفارق صوتين".

ولكن صحيفة "صنداي تايمز" تكشف أن هناك دلائل على أن جنوب إفريقيا والمغرب قدما رشاوي من أجل الحصول على أصوات اللجنة التنفيذية، وهذا ما تنفيه البلدان.

وتؤكد التقارير أن جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق طلب من المغرب الحصول على مليون دولار من أجل منح صوته للمغرب، ولكنه اختار التصويت لجنوب إفريقيا بعد الحصول على ضعف هذا المغرب.

وكان الدهشوري حرب الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في تصريحات سابقة أن وارنر طلب الحصول من مصر على رشوة تقدر بـ7 ملايين دولار من أجل منحها صوته.

يذكر أن الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم نفى التقارير التي زعمت دفع 10 ملايين دولار كرشاوي من أجل الفوز بشرف تنظيم المونديال.