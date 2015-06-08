أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - المغرب فازت بتنظيم مونديال 2010.. والفيفا منحته لجنوب إفريقيا

Google+ Print
تقارير - المغرب فازت بتنظيم مونديال 2010.. والفيفا منحته لجنوب إفريقيا تقارير - المغرب فازت بتنظيم مونديال 2010.. والفيفا منحته لجنوب إفريقيا

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن المغرب هي من فازت بالتصويت من أجل تنظيم مونديال 2010، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منج جنوب إفريقيا شرف التنظيم.

وفازت جنوب إفريقيا بشرف تنظيم مونديال 2010 بعد الحصول على 14 صوتا خلال عملية التصويت التي جرت في مقر الفيفا بزيورخ عام 2004 مقابل 10 أصوات للمغرب. ولم تحصل على أي صوت.

وقال البوتسواني إسماعيل بامجي عضو للجنة التنفيذية للفيفا أنه تحدث مع زملائه الـ23 عقب التصويت لاختيار منظم مونديال 2010.

وقال بامجي لصحيفة "صنداي تايمز": "تحدثنا بعد التصويت لنعرف إلى من ذهبت الأصوات. بحكم أننا زملاء".

وتابع "ووجدنا أن المغرب كان من المفترض أن تفوز بفارق صوتين".

ولكن صحيفة "صنداي تايمز" تكشف أن هناك دلائل على أن جنوب إفريقيا والمغرب قدما رشاوي من أجل الحصول على أصوات اللجنة التنفيذية، وهذا ما تنفيه البلدان.

وتؤكد التقارير أن جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق طلب من المغرب الحصول على مليون دولار من أجل منح صوته للمغرب، ولكنه اختار التصويت لجنوب إفريقيا بعد الحصول على ضعف هذا المغرب.

وكان الدهشوري حرب الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في تصريحات سابقة أن وارنر طلب الحصول من مصر على رشوة تقدر بـ7 ملايين دولار من أجل منحها صوته.

يذكر أن الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم نفى التقارير التي زعمت دفع 10 ملايين دولار كرشاوي من أجل الفوز بشرف تنظيم المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو