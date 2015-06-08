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المتحدث باسم "تمرد": إنجازات الحكومة "تسد عين الشمس"

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المتحدث باسم "تمرد": إنجازات الحكومة "تسد عين الشمس" المتحدث باسم "تمرد": إنجازات الحكومة "تسد عين الشمس"
قال محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه اللوم للحكومة رغم أنها حققت إنجازات فى الشارع "تسد عين الشمس"، مشيراً إلى أن الرئيس أقر أن 25 يناير هى بداية غضب الشعب المصرى.

وأضاف "نبوى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "أتحدى لو بعد 3-7 فى شخص واحد اسمه معتقل داخل السجون المصرية"، موضحاً أن الثورة قامت لكى تكون أفضل، ولا بد من تقديم الحلول بعد عرض المشكلات.


>"تمرد": الإخوان نسقت مع "استخبارات أجنبية" لإفساد زيارة السيسى لألمانيا

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