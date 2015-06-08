أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على زوجين مقتولين بمنزلهما بالشرقية ( تحديث )

Google+ Print
العثور على زوجين مقتولين بمنزلهما بالشرقية ( تحديث ) العثور على زوجين مقتولين بمنزلهما بالشرقية ( تحديث )
خيم الحزن الشديد اليوم على عزبة تابعة لقرية الخطارة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، بعد العثور على زوجين متوفين داخل منزلها، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث لفرع الشرق، بوجود جثتين لزوجين داخل منزلهما بعزبة تابعة لقرية الخطارة مركز فاقوس.

وتم انتداب مفتش الصحة وانتقلت النيابة العامة، وتبين العثور على جثة كل من "محمود ع ى م" 28 سنة عامل زراعى وزوجته "نورا م ح" 28 سنة، وبتوقيع الكشف الطبيى عليهما تبين وفاة الأول بمادة سامة مبيد حشرى، ووجود زرقان بالأنف والفم، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، ووفاة الثانية نتيجة إصابة بالرأس من الخلف وكدمة شديد، مما أدى نزيف حاد بالمخ، وتبين أن نوافذ المنزل مغلقة.

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج يعانى من حالة نفسية نتيجة مروره بضائقة مالية، كما تم العثور على مبيد حشرى بالغرفة، ورجحت التحريات أن الزوج تخلص من زوجته، ثم انتحر، وتحرر المحضر رقم 4468 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365