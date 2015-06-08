العثور على زوجين مقتولين بمنزلهما بالشرقية ( تحديث )

خيم الحزن الشديد اليوم على عزبة تابعة لقرية الخطارة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، بعد العثور على زوجين متوفين داخل منزلها، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث لفرع الشرق، بوجود جثتين لزوجين داخل منزلهما بعزبة تابعة لقرية الخطارة مركز فاقوس.

وتم انتداب مفتش الصحة وانتقلت النيابة العامة، وتبين العثور على جثة كل من "محمود ع ى م" 28 سنة عامل زراعى وزوجته "نورا م ح" 28 سنة، وبتوقيع الكشف الطبيى عليهما تبين وفاة الأول بمادة سامة مبيد حشرى، ووجود زرقان بالأنف والفم، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، ووفاة الثانية نتيجة إصابة بالرأس من الخلف وكدمة شديد، مما أدى نزيف حاد بالمخ، وتبين أن نوافذ المنزل مغلقة.

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج يعانى من حالة نفسية نتيجة مروره بضائقة مالية، كما تم العثور على مبيد حشرى بالغرفة، ورجحت التحريات أن الزوج تخلص من زوجته، ثم انتحر، وتحرر المحضر رقم 4468 إدارى المركز.