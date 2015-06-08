أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد فشل أردوغان فى تحقيق هدفه..عمرو أديب: "اللى يجى على مصر عمره ما يكسب"

Google+ Print
بعد فشل أردوغان فى تحقيق هدفه..عمرو أديب: "اللى يجى على مصر عمره ما يكسب" بعد فشل أردوغان فى تحقيق هدفه..عمرو أديب: "اللى يجى على مصر عمره ما يكسب"
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فشل فى تحقيق أهدافه فى الانتخابات التركية، مشيرًا إلى أن حزبه حصل على ما يقرب من 45% من عدد الأصوات فى انتخابات اليوم وهذا يعنى أنه ليس لديه الأغلبية المطلقة، ولن يستطيع تغيير الدستور ويعطى لنفسه صلاحيات جديدة داخل تركيا.

وأضاف أديب عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الرئيس التركى أردوغان يترنح داخل دولته على أيدى شعبه، وهذا يعنى أن حزبه يشعر بالهزيمة داخل الدولة التركية، بعدما أصبح لا يحظى بتأييد شعبه فى الانتخابات التركية، مضيفًا "اللى بيجى على عمره ما بيكسب، لأن مصر عمرها ما ظلمت حد، وعمرها ما كانت دولة متآمرة".


>النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التركية تحطم أحلام أردوغان فى نقل الحكم إلى رئاسى.. العدالة والتنمية يخسر الأغلبية والأكراد يحققون المفاجأة ويحصدون أكثر من 10%..واتجاه نحو تشكيل حكومة ائتلافية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو