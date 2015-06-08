بعد فشل أردوغان فى تحقيق هدفه..عمرو أديب: "اللى يجى على مصر عمره ما يكسب"

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فشل فى تحقيق أهدافه فى الانتخابات التركية، مشيرًا إلى أن حزبه حصل على ما يقرب من 45% من عدد الأصوات فى انتخابات اليوم وهذا يعنى أنه ليس لديه الأغلبية المطلقة، ولن يستطيع تغيير الدستور ويعطى لنفسه صلاحيات جديدة داخل تركيا.

وأضاف أديب عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الرئيس التركى أردوغان يترنح داخل دولته على أيدى شعبه، وهذا يعنى أن حزبه يشعر بالهزيمة داخل الدولة التركية، بعدما أصبح لا يحظى بتأييد شعبه فى الانتخابات التركية، مضيفًا "اللى بيجى على مصر عمره ما بيكسب، لأن مصر عمرها ما ظلمت حد، وعمرها ما كانت دولة متآمرة".

النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التركية تحطم أحلام أردوغان فى نقل الحكم إلى رئاسى.. العدالة والتنمية يخسر الأغلبية والأكراد يحققون المفاجأة ويحصدون أكثر من 10%..واتجاه نحو تشكيل حكومة ائتلافية

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