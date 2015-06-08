الفضالى: وفد الدبلوماسية الشعبية أحبط مخطط الإخوان ضد السيسى فى ألمانيا

قال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، إن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى تواجد بألمانيا خلال زيارة الرئيس السيسى أحبط مخططًا إخوانيًا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يهدف لصدور بيان عن بعض لجان البرلمان الألمانى ضد الحكومة الألمانية لاستضافتهم السيسى ويصف ما يحدث فى مصر بالانقلاب، مشددًا على أن مشاركة الوفد أدى لمنع هذا المخطط.

وأضاف الفضالى لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان يسعون لتشويه وفد الدبلوماسية الشعبية من خلال فيديوهات مفبركة بحسب قوله، مشيرًا إلى أن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى شارك فى جلسات لجان البرلمان الألمانى تصدى لمحاولات الإخوان لتشويه القضاء وتصدى لهتافهم ومعهم أعوانهم "يسقط حكم العسكر"، وأن وفد الدبلوماسية الشعبية أكد أن مصر ليس بها حكم عسكر وأن هذا أدى لتعرضهم لشتائم وسباب وهجوم من عناصر الإخوان- بحسب تعبيره.

وتابع الفضالى: "وجودنا ومعنا الفنانون تصدى لمحاولات الإخوان للسيطرة على المشهد من خلال استئجار توانسة ومغاربة وجزائريين وأتراك لإفساد زيارة الرئيس السيسى"، مشددًا على أن وجود الفنانين شجع الجالية المصرية على الحضور ودعم الرئيس السيسى وعلى الإعلام المصرى أن لا ينجر لمحاولات الإخوان لتشويه وفد الدبلوماسية.

تيار الاستقلال يعلن فى مؤتمر صحفى غدا نتائج زيارته لألمانيا

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