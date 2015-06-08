موقع وزارة الدفاع يعرض فيلما عن "حديقة الأسرة" التى افتتحها السيسى اليوم

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن حديقة الأسرة، التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، ضمن سلسلة مشروعات للدولة شملت 39 مشروعا، فى مجالات مختلفة.

والفيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويوضح معالم الحديقة، التى تُعَد أكبر تجمع ترفيهى وثقافى وخدمى للأسرة المصرية والأطفال فى مختلف الأعمار، وتساهم فى التنمية المجتمعية.

وتم تأسيس الحديقة على مساحة 70 فدانًا بطريق مصر السويس الصحراوى، وقد صممت على غرار حديقة "العجائب" بباريس، إذ حضر مصمم الحديقة الفرنسية لمصر وخطط وأنشأ الصرح الكبير بطريق الكيلو 26 طريق القاهرة السويس الصحراوى، وهى حديقة من الجيل الثالث، تم تأسيسها لتكون صرحًا ترفيهيًا وعلميًا وتثقيفيًا.

وتهدف القوات المسلحة إقامة هذا المشروع إلى توفير بيئة للتعلم من خلال التجربة والاستكشاف والبحث والترفيه للطفل، وتقدم منهجا مكملا للتعليم الدراسى بالنسبة للأطفال من خلال توفير سبل جديدة لإثراء عقولهم بالمعلومة المفيدة.

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