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تونى بلير يصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة

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تونى بلير يصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة تونى بلير يصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة
استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد تونى بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، فى زيارة إلى القاهرة يلتقى خلالها عددا من المسئولين، حيث أوضح مصدر بالمطار أن بلير وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة منذ قليل، وأنهت السلطات المختصة بالمطار إجراءات وصوله وقدمت له كل التسهيلات اللازمة.

وكان المجلس الأوروبى للتسامح والمصالحة قد عين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير رئيسا له، والمجلس الأوروبى هو منظمة دولية غير حكومية تتخذ من بروكسل مقرا لها وتهدف إلى مكافحة العنصرية وإرهاب الأجانب ومعاداة السامية فى أوروبا.

وفى الأسبوع الماضى أعلن أن بلير سيتنحى عن منصبه كمبعوث دولى لعملية السلام فى الشرق الأوسط بعد ثمانى سنوات من السعى لتحقيق تقدم فى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتسلم بلير منصبه الشرفى الجديد من سلفه الرئيس البولندى السابق ألكسندر كازنيوسكي، وقاد المجلس حملات لسن قوانين جديدة تمنح القضاء صلاحيات أوسع لملاحقة الأشخاص الذين يحضون على الكراهية ولجعل إنكار حصول المحارق اليهودية (الهولوكوست) مخالفا للقانون.

وقال بلير، الذى تولى رئاسة وزراء بريطانيا بين عامى 1997 و2007، فى بيان "على الرغم من بذل أفضل جهودنا لتحقيق إجماع حول التسامح فى أوروبا لكننا ما زلنا نشهد ظلما وتمييزا وأعمال عنف شائنة على القارة"، وأضاف "إن أحداث التطرف وتنامى معاداة السامية وتزايد القوى القومية التى تسعى إلى غرس روح الغضب الشعبى باللعب على مخاوف الناس تهدد مثلنا الأوروبية المتمثلة فى الحرية والمساواة والرغبة فى السلام".

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مصر 365