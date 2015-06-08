موجز الصحافة المحلية: قوائم الإعلاميين والقضاة المستهدفون من "خلية الشاطر"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" التى تواصل انفرادها بشأن تفاصيل خلية أبناء خيرت الشاطر، والتحقيقات معها أمام النيابة، وتفاصيل قائمة الإعلاميين والقضاة الذين كانت تعتزم الخلية استهدافهم من خلال عملياتها النوعية.

وتحت عنوان "السيسى بعد عام فى الحكم يطبق حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" تقدم الجريدة تغطية لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته، فضلاً عن اعتذاره للمحامين، بعد الأزمة التى نشبت بين نقابتهم ووزارة الداخلية.

وقالت جريدة "الأهرام": حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة النقض لصالح وزارة المالية حيث تم توقيع العقوبة الجنائية بإلزام المتهمين فى إحدى القضايا الخاصة بالتهريب الجمركى متضامنين برد مبلغ عشرة ملايين وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيه لمصلحة الجمارك وتغريمهما متضامنين مبلغًا مساويًا له وضريبة إضافية نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى الفترة المحددة للسداد وإلزامهما المصاريف الجنائية، فى الجناية رقم 1095 لسنة 80 ق.

وكشفت جريدة "الأخبار" على لسان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، تأكيده أنه سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع من تسول له نفسه الخروج عن القانون أو خرق قانون التظاهر السلمى أو تعطيل المرور ونشر الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.. جاء ذلك ردا على دعوات الجماعة الإرهابية وحركة 6 أبريل للخروج للتظاهر اليوم فى ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحصلت جريدة "المصرى اليوم" على مستندات تكشف مخالفة مالية جديدة، حيث قررت وزارة الصحة السماح للمواطن "م.ر.ن"61 سنة، بالعلاج على نفقة الدولة، رغم أنه موظف حكومة سابق، "بالمعاش"، ويتمتع بمظلة التأمين الصحى.

وأبرزت جريدة "الشروق" فى مستهل صفحتها الأولى فشل وزارة التربية والتعليم، فى مواجهة حالات الغش الإلكترونى فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة للنظام الحديث، أمس، والتى خاضها 531 ألفا و800 طالب على مستوى الجمهورية، وبعد دقائق من بدء اداء الامتحانات، بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" فى تداول ورقة الأسئلة لمادة اللغة العربية، وتابعت بنشر الاجابات على الاسئلة بعد ذلك عبر صفحات "شاومنيج بيغشش ثانوية عامة" "عبيلوا واديلوا" و"غشاشون فدائيون".

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