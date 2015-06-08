براءة 30 متهمًا من أنصار مرسي في أحداث عنف بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى ببراءة 30 من أنصار مرسى فى أحداث شغب وعنف بمركز بنى مزار عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

استندت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة بحق المتهمين الذين وجهت لهم النيابة العامة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب بمركز بنى مزار فى شهر نوفمبر من العام الماضى كما وجهت النيابة العامة للمتهمين التحريض على التجمهر، والتظاهر ضد مؤسسات الدولة عقب الخروج فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة بقريتى صفط أبو جرج والقيس بمركز بنى مزار وتهمة قطع الطرق وحيازة مطبوعات مناهضة لمؤسسات الدولة.