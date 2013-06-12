الترمس لتدليل بشرتك وتبييضها

لمكوِّنات الطبيعة فوائد كثيرة على البشرة والجسم، فجمال البشرة ونضارة الوجه لن تحقّقهما لك المنتجات الكيميائيَّة، حتى وإن احتوت على مكوِّنات نشطة وفعَّالة، لكنّهما يتحقّقان من خلال سحر وفعاليَّة مكوِّنات الطبيعة، نظراً إلى تأثير منتجات الطبيعة عند توفَّر أهمّ عاملين، وهما: الصبر والمداومة.

ومن هذه المنتجات، اختار لك "سيِّدتي نت" الترمس، باعتباره من الأطعمة المفيدة في تبييض بشرة الجسم وتنعميها، فضلاً عن فوائد الترمس في تقشير وتنظيف وترطيب البشرة بين يديك، من خلال هذه الأقنعة الطبيعيَّة:

• قناع الترمس لتقشير البشرة

المكوِّنات:

• ملعقة من الترمس المطحون.

• ملعقة من الحلبة المطحونة.

• ملعقة من لبن الزبادي.

الطَّريقة:

• اخلطي الترمس مع الحلبة والزبادي وافرديه على وجهك ورقبتك.

• ابدئي بفرك الوجه والرقبة لمدَّة دقائق.

• اتركي المزيج على بشرتك لمدَّة 20 دقيقة.

• كرّري هذا القناع أسبوعيّاً.

• قناع الترمس لتنظيف البشرة

المكوِّنات:

• ملعقتان من الترمس المطحون.

• ملعقة من لبن الزبادي.

• ملعقة من العسل.

• ملعقة من ماء الورد.

الطَّريقة:

امزجي المقادير وافرديها على وجهك لمدَّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي وجهك بالماء البارد.

*يتميَّز هذا القناع بأنَّه مناسب لجميع أنواع البشرة، كما يمكنك استخدامه مرتين أسبوعيّاً.

• قناع الترمس لترطيب البشرة وتبييضها

المكوِّنات:

• ملعقة من الترمس المطحون.

• ملعقة من عسل النحل.

الطَّريقة:

ضعي الترمس والعسل على بشرتك يوميّاً لمدَّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء البارد.