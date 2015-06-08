الزمالك يعبر عقبة سانجا ويصعد لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

تجاوز فريق الزمالك نظيره سانجا باليندي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر الثاني لكأس الكونفيدرالية ليصل لمرحلة المجموعات.

وتقدم الزمالك عن طريق أيمن حفني “ق 48″ قبل أن يسجل عمر جابر الهدف الثاني “ق 64″ ثم أحرز باري باكيه هدف سانجا “ق 66″ قبل أن يحرز خالد قمر هدف التأهل “ق 78″.

وتأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين لسابق خسارته في الذهاب بهدف دون رد.

وسيلعب الزمالك في المجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية مع أندية الصفاقسي الرياضي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وليوبار الكونغولي.