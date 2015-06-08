أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الزمالك يعبر عقبة سانجا ويصعد لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

Google+ Print
الزمالك يعبر عقبة سانجا ويصعد لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية الزمالك يعبر عقبة سانجا ويصعد لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

صورة من لقاء اليوم

تجاوز فريق الزمالك نظيره سانجا باليندي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر الثاني لكأس الكونفيدرالية ليصل لمرحلة المجموعات.

وتقدم الزمالك عن طريق أيمن حفني “ق 48″ قبل أن يسجل عمر جابر الهدف الثاني “ق 64″ ثم أحرز باري باكيه هدف سانجا “ق 66″ قبل أن يحرز خالد قمر هدف التأهل “ق 78″.

وتأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين لسابق خسارته في الذهاب بهدف دون رد.

وسيلعب الزمالك في المجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية مع أندية الصفاقسي الرياضي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وليوبار الكونغولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا