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انفجار قنبلة صوتية بجوار مركز شباب مدينة أسوان دون وقوع إصابات

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انفجار قنبلة صوتية بجوار مركز شباب مدينة أسوان دون وقوع إصابات انفجار قنبلة صوتية بجوار مركز شباب مدينة أسوان دون وقوع إصابات

 

أرشيفية

إنفجرت قنبلة صوتية بالقرب مركز شباب مدينة أسوان النموذجي مساء اليوم وبدون أن تسفرعن وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث المديرية، يفيد بإنفجار قنبلة بالقرب من مركز شباب مدينة أسوان وعمارات النادي.

وعلي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات الي موقع الإنفجار، وتبين أنه ناتج عن قنبلة صوتية زرعها مجهولون، مما أحدث دوي إنفجار قوي وأحدثت  تلفيات بسيطة في زجاج بعض سيارات المواطنين التي كانت متوقفة في موقع الإنفجار، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات.

كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط المكان خشية وجود قنابل صوتية أخري بالمنطقة.

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