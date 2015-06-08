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وزير الآثار: لوحة الألوان المسروقة من مخزن سقارة مختفية حتى الأن

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وزير الآثار: لوحة الألوان المسروقة من مخزن سقارة مختفية حتى الأن وزير الآثار: لوحة الألوان المسروقة من مخزن سقارة مختفية حتى الأن

الدكتورممدوح الدماطي وزير الآثار

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أن لوحة الألوان السبعة المسروقة من مخزن سقارة مختفية حتى الآن وأنا كوزير ليس بيدي أي شيء في تلك الواقعة

وأضاف “الدماطي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الأحد، “أنا مستهدف من قبل شخصيات لمحاربتي الفساد في الوزارة مواجهة سرقة الآثار

واكد الدمياطي  علي  وجود  آثار مصرية مهربة في الخارج والوزارة تعمل على تتبعها وإعادتها، مشيراً إلى أنه تم القبض على 9 متهمين في قضايا فساد من داخل الوزارة ، وكشف أيضاً عن آثار تم استبدالها قبل انتقالها للمتحف الكبير.

وأوضح “الدماطي” ان بعض المسئولين في وزارة الآثار ينطبق عليهم مقولة “حاميها حراميها” ويوجد مسؤولون فاسدون داخل وزارة الآثار وسيتم القبض عليهم في القريب العاجل، موضحاً أن شرطة السياحة والآثار تؤدي عملها بشكل جيد لكن عدد أفرادها ليس كافياً لحماية الآثار.

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