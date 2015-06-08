مساعد وزير الداخلية: ما حدث من “ضابط الحذاء” تصرف غير مقبول

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن ما حدث من نائب مأمور قسم فارسكور بإعتدائه على أحد المحامين بالحذاء تصرف غير مقبول، وانه تم التحقيق مع نائب مأمور القسم من قبل الوزارة.

كان ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الأحد، حيث قال سامح عاشور نقيب المحامين، أن إعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحامين اليوم أثلج صدورهم، موضحاً أن إعتذار الرئيس هو أيضاً بمثابة توجيه لوزير الداخلية بحسن معاملة المواطنين.