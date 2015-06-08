«مكتبة القاهرة» تستضيف معرض تصميمات الفنان ” فتحي العبد”

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، معرضاً للوحات الفنان فتحي العبد، والذي عرض من خلاله لوحاته الذي أحتوت علي تصاميم ورسومات خاصة بالقوات المسلحة المصرية تأيداً لدورها في حماية مقدرات البلاد .

وعبر عن الفنان فتحي العبد عن سعادته من مردود المعرض لدي زائري مكتبة القاهرة ، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي لمجهوداتهم في حماية وامن البلاد في ظل ما تشهده الظروف ، مضيفاً ان لوحاته نابعه عن إعتزاز وشكر لرجال القوات المسلحه علي ما يبذلوه من تضحيات كل يوم فداء للوطن

وشدد “العبد” علي ان تصميماته تحمل توثيق لبطولات وانتصارات وتضحيات الجيش المصري خلال الفترات السابقة من تاريخ مصر الحديث ، و تتفاوت اللوحات ما بين الرسوم والتصميمات المعبرة عن الجيش المصري والتي حملت شعار “تحيا مصر”.