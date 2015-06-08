أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعاطى الحشيش والخمور يسبب حوادث السيارات

Google+ Print
تعاطى الحشيش والخمور يسبب حوادث السيارات تعاطى الحشيش والخمور يسبب حوادث السيارات
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين من المخاطر الصحية الناجمة عن الخمور ومخدر الحشيش، خاصة حال تعاطيهم معاً ، حيث يعرض ذلك حياة الإنسان للخطر.

وتابعت الدراسة الأمريكية أن ثنائى الحشيش والخمور يعتبران من أكثر المواد التى كان يتعاطاها الأشخاص الذين تعرضوا للحوادث، وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن تعاطيهما معاً يساهم بشكل ملحوظ في رفع مستويات مادة "تترا هيدرو كانبينول THC" بالدم بشكل يفوق تعاطى الحشيش بشكل منفرد.

وكشفت الدراسة التى أشرفت عليها وزارة النقل الأمريكية، وشملت تقييم 1882 حالة وفاة جراء السيارات، أن فرص حدوث الحوادث ارتفعت بنسبة 0.7% حال تعاطي الحشيش فقط، بينما تصل إلى 7.4% في حالة تناول الخمور، وترتفع النسبة إلى 8.4% حال دمج تناول الخمور وتعاطى الحشيش معا.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية "Clinical Chemistry"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية السريرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365