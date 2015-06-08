تعاطى الحشيش والخمور يسبب حوادث السيارات

حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين من المخاطر الصحية الناجمة عن الخمور ومخدر الحشيش، خاصة حال تعاطيهم معاً ، حيث يعرض ذلك حياة الإنسان للخطر.

وتابعت الدراسة الأمريكية أن ثنائى الحشيش والخمور يعتبران من أكثر المواد التى كان يتعاطاها الأشخاص الذين تعرضوا للحوادث، وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن تعاطيهما معاً يساهم بشكل ملحوظ في رفع مستويات مادة "تترا هيدرو كانبينول THC" بالدم بشكل يفوق تعاطى الحشيش بشكل منفرد.

وكشفت الدراسة التى أشرفت عليها وزارة النقل الأمريكية، وشملت تقييم 1882 حالة وفاة جراء حوادث السيارات، أن فرص حدوث الحوادث ارتفعت بنسبة 0.7% حال تعاطي الحشيش فقط، بينما تصل إلى 7.4% في حالة تناول الخمور، وترتفع النسبة إلى 8.4% حال دمج تناول الخمور وتعاطى الحشيش معا.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية "Clinical Chemistry"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية السريرية.