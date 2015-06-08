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7 نصائح لتقليل وزنك استعدادا لشهر رمضان..أهمها تناول مشروبات إذابة الدهون

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7 نصائح لتقليل وزنك استعدادا لشهر رمضان..أهمها تناول مشروبات إذابة الدهون 7 نصائح لتقليل وزنك استعدادا لشهر رمضان..أهمها تناول مشروبات إذابة الدهون
تتراكم وتظهر الترهلات بسبب العادات الغذائية الخاطئة التى نمارسها فى شهر رمضان، وتتعارض مع الحكمة من الصيام، وهو ما يستلزم ضرورة ضبط الوزن قبل بداية الشهر الفضيل، حتى يتمكن البعض من السيطرة على أوزانهم قبل الصيام، والاستمرار فى خسارة الوزن خلال الشهر الكريم للحصول على جسم رشيق ومثالى.

الدكتورة رانيا شريف، أخصائية التغذية العلاجية، أوضحت أن خسارة الوزن لدى البعض قبل رمضان، أمر جيد للتخلص من الوزن الزائد، والتمتع بجسم مثالى أثناء الشهر الفضيل، وهو ما يحافظ على الوزن خلاله، ولذا تنصح رانيا باستغلال الأيام القلائل المتبقية قبل بدء أيام الصيام فى خسارة الوزن، ولكن وفقا لبرنامج غذائى يحدده المختص، حتى لا يصاب المريض بهبوط فى الدورة الدموية ولا يتحمل مشقة الصيام.

1- قلل مشروباتك السكرية واعتمد على المشروبات الخالية من السكر.
>2- زد من أوقات عدم تناولك للطعام، وتناول القليل منه، للاعتياد على الصيام.
>3- اهتم بتناول الأطعمة الخضراء، والخضراوات الطازجة، والورقيات المفيدة.
>4- اهتم بالشوربات الصحية، كشوربة الكرنب التى تنقص الوزن بشدة.
>5- اهتم بتنظيم شربك للمياه وزيادة كمياتها بكثرة لإذابة أكبر كم من الدهون.
>6- ابدأ فى برنامج رياضى يومى، مارس خلاله تمرينات مفيدة وسريعة، ويمكنك الاستمرار عليها فى رمضان.
>7- اعتمد على شرب المشروبات المذيبة للدهون، كالزنجبيل والقرفة، البردقوش.

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مصر 365

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