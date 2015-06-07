هذا ما دفع مخرج "العرّاب" يقفز ويصرخ فرحاً

فجأة وبدون مقدّمات، وبعدما أخذ لقطة صعبة تمّ التحضير لها بكثير من العناية والحذر، قفز المخرج السوري المثنى صبح من مكانه وصرخ بصوت عالٍ "ستوب، روعة روعة روعة.... إستراحة ساعة".

والمفاجأة كانت أن اللقطة التي صوّرها المخرج كانت تجمع بين الفنانين عاصي الحلاني وعبد المنعم عمايري في مشهد كان يتطلّب الكثير من الدقة في رسم ملامح وانفعالات الفنانين الواقفين أمام كاميرا المخرج القدير.

وبلحظة واحدة أخذ المخرج ما كان يريده تماماً، فعبّر عن سعادته بأن المشهد مرّ بسهولة وحرفية، لكن عبد المنعم عمايري ظلّ واقفاً أمام عاصي دون حراك للحظات طويلة ليقول بعدها باسماَ متفاجئاً "عاصي؟ أنت مو طبيعي، كيف قدرت تعمل هاللقطة بهالسرعة والإتقان؟ شو أخي؟ ناوي تنافسنا كتير؟" وضحك الجميع.

لكن المخرج المثنى صبح قال عند سؤاله: "عاصي الحلاني فاجأني بقدرته على تقمّص الشخصية بهذه السرعة المفاجئة. ثم أضاف، نحن نتابع التصوير وأظن أننا أنجزنا الجزء الكبير من المسلسل الذي سيكون جاهزاً للعرض مع قدوم اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، نحن نعمل بوتيرة ممتازة، وبالسرعة المطلوبة. وأعتقد أننا سنحتل موقعاً مميزاً وممتازاً لدى المشاهدين في سباق الدراما الرمضاني. ويقول مدير الشركة المنتج "سما الفن الدولية للإنتاج" فراس دبّاس، نحن قلناها ونكررها، رهاننا على أننا سنكون في المقدمة، لم يكن مجرّد تكهنات، بل هو مبني على ثقتنا بالفريق الذي يعمل على هذا العمل الدرامي الكبير، سواء من ممثلين أو مخرج وكاتب أو تقنيين محترفين يعرفون جيداً كيف ينتجون أهمّ دراما في العالم العربي بكلّ ثقة. إنتظرونا بعد أيام على عدد من الشاشات العربية، ولنا موعد يومي للجزء الأول خلال شهر رمضان المبارك".

مسلسل "العرّاب" من بطولة النجوم الأوائل عاصي الحلاني، وسلّوم حداد، وصفاء سلطان، وسلافه معمار، وعبد المنعم عمايري، ومصطفى الخاني، وضحى الدبس، والعديد من نجوم الدراما الكبار، كتبه حازم سليمان، ويخرجه المثنى صبح، ومن إنتاج "سما الفنّ الدولية للإنتاج"، وسيعرض على عدة فضائيات عربية، ومنها قناة "الجديد" اللبنانية.

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