فرقة مرون فايف العالمية تلهب اختتام موازين

رغم تأخر الفرقة العالمية عن الظهور على المنصة ، فقد انتظر المعجبون صعود فرقة مارون فايف على المنصة يفارغ صبر، حيث اراد وا أن يكونوا قريبين جدا منها ولهذا تهافت جمهورها وأغلبه من الشباب ، على حفلها منذ السادسة مساءا بينما الحفل يبدأ االتاسعة والنصف مساءا ،و قبل الحفل ظهرت مغنية شابة مغربية الأصل تدرس الموسيقى بامريكا تدعى غيتة ، والتي قدمت عرضا موسيقيا قبيل مارون فايف ،الأمر الذي احتج عليه الجمهور قليلا رغم أن غيتة موهبة جميلة وروحها حلوة على المسرح .

مارون فايف شكلت الحدث ايضا في موازين وتذاكر الحفل نفذت عن آخرها، رغم انها باهظة الثمن حوالي 120 دولار ، وابدى أفراد مارون فايف اعجابهم خلال المؤتمر الصحافي بالاقبال المغربي الجماهيري على الفن ، وعبروا عن دهشتهم بمرح لما علموا ان زميلهم المغني اشر حقق جمهورا لم يقل عن 190 الف وتساءلوا كيف لهم أن يحققوا ماحقق آشر. قدمت الفرقة العالمية عرضا استثنائيا وسط بهجة وحماس جمهور بالالاف بدا مندفعا لرؤية نجومهم المفضلة قريبين جدا ووسط بلدهم ، لقد اوضح بيان لجمعية مغرب الثقافات أن المهرجان في دورته الرابعة عشر هذا العام حقق نجاحا واسعا حيث بلغ عدد المتفرجين في كل المنصات التسع 2.65 مليون متفرج وأن سهرة اللون الشعبي بمنصة سلا مع المطربين الميلودي وطهور والداودي حققت 270 ألف متفرج في اختتام ليلة موازين. دون أ، يحدد رقم المتفرجين في منة مرون فايف ، إلا أن الحاضرين قدروهم بنحو 300ألف متفرج .

وذكر البيان الذي توصلت سيدتي نت بنسخة منه بالنجاح السابق في كل دورات موازين الفارطة التي حاولت أن ترضي كل الأذواق.ليعلن في الأخير موعد الدورة المقبلة في 2016 ، التي ستمتد من 20 الى 28 مايو العام المقبل، مفندا بذلك كل الاشاعات التي ترددت خلال أيام المهرجان مفادها أن العاهل المغربي قرر إلغاء الدورة المقبلة لموازين ، خاصة بعد اللغط الواسع الذي عرفه نقل حفل جينفر لوبيز الجريء على شاشه التلفزيون المغربي .والمثير هذه الدورة هو الإقبال الجماهيري على الطرب الغربي اكثر علما بأن سهرة وائل كفوري أيضا في الاختتام كانت سهرة جمهور الشباب المغربي بامتياز ،خاصة الشابات اللواتي رددن أغانيه قبل حتى أن يتفوه بها هو.