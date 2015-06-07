ميساء مغربي تنضم لنجوم "منا وفينا"

انضمت الفنانة ميساء مغربي إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة المسلسل السعودي "منا وفينا"، الذي يضم باقة من أهم نجوم السعودية والخليج، وسيعرض على القناة السعودية الأولى في رمضان.

وصرحت ميساء لـ"سيِّدتي نت" بأنها تصوّر حالياً دورها بالمسلسل في بيروت، معبرةً عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل مع الفنان الكبير عبدالله السدحان وباقة من نجوم المملكة والخليج، ومنهم: فهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان، بجانب المخرج أسد فولادكار، والمنتج خالد المسيند.

وأوضحت أنها تطل على جمهورها في الموسم الرمضاني من خلال بطولة ثلاثة أعمال درامية، فبجانب "منا وفينا" تشارك للمرة الأولى في مسلسل مصري بعنوان "مولانا العاشق" أمام النجم مصطفى شعبان الذي تشرفت بالعمل معه، حيث تجسد دوراً جديداً عليها يتخلله العديد من مشاهد الأكشن، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة كل من: مصطفى شعبان، ونيكول سابا، وميساء مغربي، وسارة سلامة، ومحمد الشقنقيري، ومحمد لطفي، ودينا.

وأشارت مغربي إلى أنها تقوم هذا الموسم أيضاً ببطولة المسلسل الكويتي "قابل للكسر"، وتؤدي فيه شخصية رومانسية وقوية في ذات الوقت تحمل عمقاً إنسانياً كبيراً وتتعرض للعديد من الأحداث، وهو من تأليف الكاتب فهد العليوة، وإخراج منير الزعبي، وبطولة كل من: ميساء مغربي، وجاسم النبهان، وباسمة حمادة، ومحمود بوشهري، ومرام، وشيماء علي.

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